Addette alle pulizie rubavano in un noto ristorante | bottino da migliaia di euro
Due donne, di 50 e 43 anni, sono state arrestate dai Carabinieri di Volla con l’accusa di aver rubato nel ristorante dove lavoravano come addette alle pulizie. Il furto ha coinvolto un bottino di diverse migliaia di euro. Le due donne facevano parte del personale incaricato delle pulizie del locale e sono state fermate dopo un’indagine condotta dai militari.
Due donne sono state tratte in arresto dai Carabinieri di Volla per furto in un ristorante. Le due donne, una 50enne e una 43enne, facevano parte della squadra incaricata delle pulizie del locale. L'ammanco di scorte, confezioni di cibo e bottiglie dal locale ha insospettito il titolare che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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