Addette alle pulizie rubavano in un noto ristorante | bottino da migliaia di euro

Notizia in breve

Due donne, di 50 e 43 anni, sono state arrestate dai Carabinieri di Volla con l’accusa di aver rubato nel ristorante dove lavoravano come addette alle pulizie. Il furto ha coinvolto un bottino di diverse migliaia di euro. Le due donne facevano parte del personale incaricato delle pulizie del locale e sono state fermate dopo un’indagine condotta dai militari.