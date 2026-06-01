Ad Ascoli Satriano Simon Phillips e 250 batteristi live con i Sud Sound System

Notizia in breve

Ascoli Satriano ospiterà dal 26 al 28 giugno l'edizione di ‘Drum 100 + 150’, con la presenza di Simon Phillips e 250 batteristi che si esibiranno dal vivo con i Sud Sound System. L'evento si svolgerà nel centro cittadino e prevede performance di musicisti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge su più giorni, coinvolgendo diversi palchi e spazi dedicati alla musica e alla batteria.