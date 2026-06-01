Ad Ascoli Satriano Simon Phillips e 250 batteristi live con i Sud Sound System
Ascoli Satriano ospiterà dal 26 al 28 giugno l'edizione di ‘Drum 100 + 150’, con la presenza di Simon Phillips e 250 batteristi che si esibiranno dal vivo con i Sud Sound System. L'evento si svolgerà nel centro cittadino e prevede performance di musicisti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge su più giorni, coinvolgendo diversi palchi e spazi dedicati alla musica e alla batteria.
Ascoli Satriano si prepara a diventare la capitale internazionale del ritmo, dal 26 al 28 giugno con la nuova attesissima edizione di ‘Drum 100 + 150’. L'evento, nato quasi come una scommessa con 69 batterie che suonavano in simultanea nella sua prima storica tappa, taglia il traguardo della sua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Bennato e Sud Sound System: musica del Sud per Sant’Antonio a Santa CroceSabato sera a Santa Croce si terrà un evento musicale che vedrà protagonisti Eugenio Bennato e i Sud Sound System.
Maltempo in Puglia: smottamento ad Ascoli Satriano, evacuate le abitazioniUn grave smottamento causato dalle abbondanti piogge si è verificato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.
Ad Ascoli Satriano Simon Phillips e 250 batteristi live con i Sud Sound SystemIl momento più atteso della serata di sabato 27 giugno sarà il live delle ore 22, che vedrà sul palco una vera e propria leggenda mondiale della batteria: Simon Phillips, storico musicista dei Toto. foggiatoday.it
Ascoli Satriano (Fg), una piazza intolata alla memoria di Paolo AgostinacchioSabato 2 agosto, alle ore 20:00, ad Ascoli Satriano (FG), sarà inaugurata piazza Paolo Agostinacchio. La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco Vincenzo Sarcone e del vescovo della Diocesi di ... affaritaliani.it