Un grave smottamento causato dalle abbondanti piogge si è verificato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Le autorità hanno evacuato alcune abitazioni nel quartiere interessato dall'evento. Sono in corso verifiche per valutare l'entità dei danni e le eventuali misure di sicurezza. La zona rimane sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di assistenza.

Un forte smottamento a causa delle intense piogge ha colpito Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. L'evento si è verificato in vico Alessandro Manzoni e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri. Lo smottamento ha danneggiato anche la base di un edificio, portando all'evacuazione precauzionale di alcuni stabili. Tra questi, solo uno era occupato. L'unico residente è stato trasferito in un alloggio fornito dall'amministrazione comunale. «I vigili del fuoco mi hanno avvisato intorno alle 22:30», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Sarcone. L'operazione ha coinvolto polizia locale e protezione civile, che hanno transennato l'area e assicurato una sistemazione temporanea per il residente sfollato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Maltempo in Puglia: smottamento ad Ascoli Satriano, evacuate le abitazioni

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