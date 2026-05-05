Sabato sera a Santa Croce si terrà un evento musicale che vedrà protagonisti Eugenio Bennato e i Sud Sound System. La serata si svolgerà nella zona Belvedere e includerà un mix di musica tradizionale napoletana e ritmi salentini. I due artisti si esibiranno insieme, portando sul palco un repertorio che unisce le sonorità del Sud Italia. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge all’aperto.

? Cosa scoprirai Chi porterà la tradizione napoletana nella zona Belvedere di Santa Croce?. Come si uniranno i ritmi salentini alla musica di Eugenio Bennato?. Perché l'ingresso gratuito è fondamentale per la festa di Sant’Antonio?. Quali sfide logistiche dovrà affrontare il comune per gestire la folla?.? In Breve Eugenio Bennato si esibisce il 13 giugno nella zona Belvedere di Santa Croce.. I Sud Sound System suoneranno il 14 giugno per le festività patronali.. L'ingresso gratuito mira a favorire l'aggregazione sociale di cittadini e visitatori.. L'evento unisce la tradizione napoletana di Bennato ai ritmi salentini dei Sud Sound System.. Il 13 e il 14 giugno Santa Croce di Magliano ospiteranno Eugenio Bennato e i Sud Sound System nella zona Belvedere per le celebrazioni in onore di Sant’Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bennato e Sud Sound System: musica del Sud per Sant’Antonio a Santa Croce

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