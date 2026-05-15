Dopo aver partecipato alla 25ª edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Cate Lumina ha deciso di lanciare il suo primo EP intitolato “Catalina”, disponibile dal 15 maggio sia in formato fisico che digitale. Durante il suo percorso, ha raccontato di aver affrontato fragilità che aveva trascurato e di aver trovato un senso di appartenenza con il suo mentore. Ha anche parlato dell’esperienza all’estero a Milano, che ha sempre considerato un’occasione per cantare in Italia, e ha confermato il suo impegno verso gli studi universitari.

Dopo la partecipazione alla 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Cate Lumina pubblica il suo primo Ep “Catalina”, in uscita il 15 maggio, in versione fisica e digitale. All’interno della versione digitale saranno presenti anche le speciali collaborazioni del rapper sardo Praci e l’ex compagno di scuola di “Amici”, Gard. “Penso, sogno, scrivo in spagnolo. – ha detto la cantautrice a FqMagazine – L’italiano non l’ho mai studiato perché mi sono trasferita a Minorca. quando avevo due anni e quindi ho sempre studiato in scuole spagnole. Però a casa i miei mi parlavano in italiano. Diciamo che lo so parlare grazie a questo, nello scrivere faccio ancora un po’ di errori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ad Amici ho affrontato fragilità che avevo accantonato. Con Gard mi sono sentita a ‘casa’. L’Erasmus a Milano era una scusa per cantare in Italia, ma l’Università non la mollo”: parla Cate Lumina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After divorcing the weak cultivator, he rose to the sect’s top, envied by all.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milan, Cardinale svela: «Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Vorrei che mi venisse riconosciuto che tengo a questo club»

Leggi anche: Francesca, tornata in Italia per operarsi di tumore all'endometrio al Niguarda, con una tecnologia innovativa: «In Canada mi sono sentita molto “gestita”, qui invece mi sono sentita curata. Sorprendenti la rapidità della ripresa e l'assenza di cicatrici visibili»

Alex, Gard e Riccardo a Verissimo: chi sono i concorrente usciti da Amici a un passo dalla finaleTorna il consueto appuntamento con Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin è pronta ad accogliere, tra i tanti ospiti, anche Alex Calu, Gard ... msn.com

Gard ad Amici 25: Ho cantato alla Festa del pesce e ora è cambiato tutto - 3/4Lite furiosa tra Emanuel Lo e Celentano ad Amici 25: 'Sei ignorante!'. Poi lo svenimento finto. Eliminati Gard e Riccardo ... ilfattoquotidiano.it