Nel 2022, l’artista ha rilasciato il suo undicesimo album intitolato “Ritorno al futuroBack to the Future”, un progetto che affronta temi di cambiamento, trasformazione e dolore. In un’intervista, ha spiegato di aver attraversato una fase di blocco personale, dovuta a una crisi sottile, e di aver adottato un approccio più impegnato su questioni sociopolitiche rispetto al passato.

Elisa ha pubblicato l’ultimo album “Ritorno al futuroBack to the Future ” nel 2022, l’undicesimo della sua carriera. Quattro anni sembrano un’eternità nell’epoca dello streaming “mordi e fuggi”. Ma l’artista si è sempre presa i suoi tempi per elaborare, mettere a punto il suo percorso e poi tornare con un nuovo messaggio, spesso inedito e dal sound nuovo. Cosa accadrà adesso? L’artista ha rilasciato una lunga intervista al magazine online Perimetro e ha spiegato cosa è accaduto nella sua vita negli ultimi anni, per poi mettersi a scrivere i brani inediti, che usciranno prossimamente. “Ultimamente mi ero anche un po’ persa. – ha spiegato la cantautrice – Negli ultimi anni mi è successo più volte, di non capire dove io fossi o cosa io volessi veramente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elisa: “Ultimamente mi ero anche un po’ persa, mi ero bloccata per una una crisi subdola. Questo disco parla di cambiamento, di trasformazione, di dolore. Sono stata più sociopolitica del solito”

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