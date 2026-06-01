Ad Acerra ancora spari in via Dante Alighieri | è la quinta stesa in quattro giorni
I colpi di pistola sono stati esplosi ieri sera in via Dante Alighieri, ad Acerra, segnando la quinta sparatoria in quattro giorni nella stessa zona. Oggi si è tenuta una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto.
Ennesima "stesa" ad Acerra (Napoli): i colpi di pistola esplosi ieri sera, 31 maggio. Oggi nella cittadina del Napoletano la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Michele di Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Ad Acerra quattro stese in un’ora in pieno giorno: spari tra le case, è scontro tra i clanAd Acerra, nel primo pomeriggio di ieri, si sono verificati quattro scontri a fuoco in un’ora.
Dantedì 2026: perché il 25 marzo celebriamo Dante Alighieri e cosa significa ai giorni nostriIl 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, considerato uno dei maggiori poeti italiani.
Si parla di: Ad Acerra quattro stese in un’ora in pieno giorno: spari tra le case, è scontro tra i clan.
Ad Acerra ancora spari in via Dante Alighieri: è la quinta stesa in quattro giorniAncora colpi di pistola ad Acerra, il comune del Napoletano: si tratta del quinto episodio in quattro giorni, con tutta probabilità riconducibile a quello che appare come un botta e risposta tra gru ... fanpage.it
Acerra, quinta stesa in quattro giorni. pioggia di proiettili in via Dante AlighieriAcerra - Non si ferma la spirale di violenza ad Acerra, dove la camorra torna a farsi sentire a colpi di pistola. Nella tarda serata di ieri, domenica 31 ... cronachedellacampania.it