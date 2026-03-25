Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, considerato uno dei maggiori poeti italiani. La ricorrenza ricorda l'anniversario della prima stesura della Divina Commedia e coinvolge eventi e iniziative in tutto il paese. La data è stata scelta nel 2020 per promuovere la conoscenza dell'autore e della sua opera tra cittadini e studenti.

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana nel mondo. Un appuntamento ormai fisso che unisce scuole, istituzioni e appassionati con l’obiettivo di valorizzare uno dei più grandi autori della storia. Ma perché esiste questa giornata? E perché è stata scelta proprio questa data? Il Dantedì è una ricorrenza ufficiale istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Cultura, per celebrare il Sommo Poeta e la sua eredità culturale. L’introduzione della giornata è legata anche a un momento simbolico importante: il 700° anniversario della morte di Dante, celebrato nel 2021. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dantedì 2026: perché il 25 marzo celebriamo Dante Alighieri e cosa significa ai giorni nostri

Articoli correlati

Il 25 marzo è il Dantedì. Cioè la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Ecco perché si celebra e cosa si fa per festeggiarlaCome ogni 25 marzo, da qualche anno a questa parte, è il Dantedì: in Italia si celebra il più grande di tutti.

Dantedì 2026: il 25 marzo la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri torna nelle scuole tra letture, iniziative didattiche e celebrazioni su tutto il territorio nazionaleIl Dantedì è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, celebrata ogni anno il 25 marzo.

Una raccolta di contenuti su Dante Alighieri

Temi più discussi: Dantedì 2026: il 25 marzo la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri torna nelle scuole tra letture, iniziative didattiche e celebrazioni su tutto il territorio nazionale; Dantedì 2026, la giornata dedicata a Dante: tutti gli eventi in Italia; Dantedì 2026, gli eventi in Italia dedicati a Dante Alighieri; Il 25 marzo è il Dantedì, si celebra Dante Alighieri: sapete perché?.

Dantedì 2026, la giornata dedicata a Dante: tutti gli eventi in ItaliaCome ogni anno, il 25 marzo si celebra in tutta Italia il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri, la ricorrenza si festeggia nella dat ... tg24.sky.it

Dantedì, il 25 marzo è il giorno dedicato al Sommo Poeta: ecco perchéAnche quest'anno il bel paese là dove 'l sì suona celebra il poeta più conosciuto della sua storia letteraria, il padre della lingua italiana così come la conosciamo oggi. Il 25 marzo è il Dantedì ... msn.com

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Una data simbolica: secondo gli studiosi, è proprio il 25 marzo del 1300 che ha inizio il viaggio della Divina Commedia, il cammino che attraversa Inferno, Purgatorio e Paradiso - facebook.com facebook

Con un sonetto d'amore di Dante Alighieri festeggiamo oggi, #8marzo, la #Giornatainternazionaledelladonna, ricordando che per la parità di genere c'è ancora molto lavoro da fare. x.com