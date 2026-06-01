Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha annunciato che l’irrigazione collettiva deve essere ampliata nella zona della Maremma. La priorità è l’utilizzo dell’acqua, considerata fondamentale per le attività agricole. La discussione riguarda l’estensione dei sistemi di irrigazione collettiva, senza indicare specifici tempi o modalità. La comunicazione si concentra sulla centralità dell’acqua come risorsa chiave per l’agricoltura locale.

Grosseto, 1 giugno 2026 – Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud continua a ridisegnare le proprie priorità strategiche, mettendo al centro del dibattito la risorsa più preziosa per le campagne maremmane: l’acqua. Nella pianura grossetana, l’avvio della stagione irrigua coincide con un profondo lavoro di pianificazione guidato dalla commissione pianificazione, ambiente e irrigazione. Ariane Lotti, presidente della commissione, è la titolare della tenuta San Carlo, 480 ettari di campagna a Principina Mare. Alle sue spalle, il paesaggio racconta già il futuro prossimo dell’agricoltura locale: 40 ettari di risaie a coltivazione biologica alimentate dall’impianto irriguo del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che serve oltre tremila ettari di coltivazioni alle porte di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua, la vera priorità per la Maremma: “L’irrigazione collettiva deve essere estesa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «La sicurezza deve essere una priorità assoluta e quotidiana»

La non autosufficienza degli anziani «deve essere riconosciuta come una priorità pubblica»Il problema della non autosufficienza degli anziani rappresenta una questione che richiede attenzione pubblica, secondo alcuni esperti.

Temi più discussi: Acqua, la vera priorità per la Maremma: L’irrigazione collettiva deve essere estesa; Da Francesco a Leone XIV: Acerra simbolo della difesa della casa comune; Ex Ilva, i Genitori Tarantini attaccano il sondaggio di Federmeccanica: La vera priorità è la salute.

Acqua, la vera priorità per la Maremma: L’irrigazione collettiva deve essere estesaIl punto con Ariane Lotti, presidente della commissione pianificazione: La disponibilità idrica è la vera linea di confine per il futuro dell’agricoltura. Il Consorzio di Bonifica 6 annuncia il nuov ... lanazione.it

Sto andando nel Sud Est asiatico durante la stagione delle piogge. Chacos o scarpe per acqua drenante? reddit

Coldiretti: L’acqua è una priorità strategicaArezzo, 27 febbraio 2026 – L’acqua è una priorità strategica lo ha detto con forza la presidente di Coldiretti Lidia Castellucci dal palco della manifestazione di Firenze, dove anche la provincia di ... lanazione.it