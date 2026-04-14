La non autosufficienza degli anziani deve essere riconosciuta come una priorità pubblica

Il problema della non autosufficienza degli anziani rappresenta una questione che richiede attenzione pubblica, secondo alcuni esperti. La discussione si concentra spesso sulle case di riposo, ma si tratta di un aspetto limitato di un problema più ampio. Attualmente, ci sono circa cinque milioni di persone che vivono in condizioni di dipendenza, e le risposte offerte dal sistema sono considerate insufficienti. La questione coinvolge aspetti di assistenza, risorse e politiche sociali.

«Il tema delle case di riposo è soltanto la punta dell’iceberg del grande ed epocale tema della non autosufficienza: a fronte di 5.424 posti letto autorizzati nel Veronese (5.398 quelli accreditati) si stimano esserci sul territorio dai 45 mila ai 60 mila anziani non autosufficienti, a seconda.🔗 Leggi su Veronasera.it «La sicurezza deve essere una priorità assoluta e quotidiana»Così è intervenuto oggi 23 marzo Fabio Beltempo, segretario provinciale della UGL di Padova a seguito della tragedia sul lavoro avvenuta nelle prime... Leggi anche: «La sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità» Buoni servizio per la non autosufficienza: un sostegno concreto alle famiglie del Lazio La Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico per sostenere le persone non autosufficienti e i loro caregiver, attraverso l’erogazione di Buoni Servizio per l’accesso - facebook.com facebook Buoni non autosufficienza, Regione Lazio: “Possibile richiedere il rimborso in due tranche”. Scopri di più bit.ly/4dDD9H9 #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail x.com