La sicurezza deve essere una priorità assoluta e quotidiana

Così è intervenuto oggi 23 marzo Fabio Beltempo, segretario provinciale della UGL di Padova a seguito della tragedia sul lavoro avvenuta nelle prime ore della mattinata a Selvazzano Ancora una tragedia sul lavoro scuote il territorio padovano. Questa mattina 23 marzo un giovane operaio di soli 22 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda metalmeccanica nel comune di Selvazzano. La vittima era impegnata in operazioni di lavorazione delle lamiere quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accorta della mancanza di liquido lubrificante in un macchinario. Nel tentativo di effettuare il rabbocco, il giovane è rimasto tragicamente incastrato all’interno del cilindro, riportando lesioni mortali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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