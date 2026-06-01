Acqua Confcommercio lancia l’allarme | Imprese e turismo non possono continuare a vivere nell’emergenza

Confcommercio ha lanciato un allarme sulla crisi idrica in corso nell’agrigentino, sottolineando che imprese e settore turistico non possono continuare a vivere nell’emergenza. La carenza d’acqua, che perdura, coinvolge ora anche aspetti economici e commerciali, andando oltre la semplice fornitura di un servizio pubblico. La situazione si protrae senza segnali di miglioramento, mettendo a rischio le attività locali e la ripresa economica della zona.

La crisi idrica che continua a interessare il territorio agrigentino non è più soltanto una questione di servizio pubblico essenziale. A lanciare l’allarme è la delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio che richiama l’attenzione sugli effetti economici che la situazione rischia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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