Legalità e sicurezza l’allarme di Confcommercio Cesena | A rischio imprese e lavoro

Confcommercio Cesena ha preso parte alla tredicesima edizione della Giornata nazionale dedicata a legalità e sicurezza, un evento che coinvolge istituzioni, imprese e forze dell’ordine. Durante l’iniziativa si sono discussi temi legati alla tutela delle attività economiche e alla sicurezza delle imprese locali. L’associazione ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi che attualmente minacciano il lavoro e le imprese nella zona.

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