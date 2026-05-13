Legalità e sicurezza l’allarme di Confcommercio Cesena | A rischio imprese e lavoro

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio Cesena ha preso parte alla tredicesima edizione della Giornata nazionale dedicata a legalità e sicurezza, un evento che coinvolge istituzioni, imprese e forze dell’ordine. Durante l’iniziativa si sono discussi temi legati alla tutela delle attività economiche e alla sicurezza delle imprese locali. L’associazione ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi che attualmente minacciano il lavoro e le imprese nella zona.

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Anche Confcommercio Cesena ha partecipato alla tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”, importante momento di confronto tra istituzioni, imprese e forze dell’ordine sui temi della sicurezza e della tutela delle attività economiche. L’iniziativa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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