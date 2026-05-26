Il presidente di Confindustria ha dichiarato che l’Europa rischia di diventare un “deserto industriale”. Ha anche specificato che le imprese da sole non sono in grado di aumentare i salari.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini torna a lanciare l’allarme sul futuro dell’industria europea e italiana. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno degli industriali descrive uno scenario sempre più critico per il sistema produttivo continentale, stretto tra la concorrenza cinese, i costi energetici elevati e le rigidità europee. Secondo Orsini, senza una strategia industriale comune l’Europa rischia una vera e propria desertificazione manifatturiera. Il presidente di Confindustria affronta anche il tema dei salari, riconoscendo che in Italia restano troppo bassi rispetto al costo della vita e alla perdita di potere d’acquisto degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orsini lancia l’allarme: “L’Europa rischia il deserto industriale”. “Salari bassi? Le imprese da sole non possono aumentarli”

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