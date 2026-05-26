Orsini lancia l’allarme | L’Europa rischia il deserto industriale Salari bassi? Le imprese da sole non possono aumentarli
Il presidente di Confindustria ha dichiarato che l’Europa rischia di diventare un “deserto industriale”. Ha anche specificato che le imprese da sole non sono in grado di aumentare i salari.
Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini torna a lanciare l’allarme sul futuro dell’industria europea e italiana. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno degli industriali descrive uno scenario sempre più critico per il sistema produttivo continentale, stretto tra la concorrenza cinese, i costi energetici elevati e le rigidità europee. Secondo Orsini, senza una strategia industriale comune l’Europa rischia una vera e propria desertificazione manifatturiera. Il presidente di Confindustria affronta anche il tema dei salari, riconoscendo che in Italia restano troppo bassi rispetto al costo della vita e alla perdita di potere d’acquisto degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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