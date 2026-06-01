Acqua Catanzaro attacca il governo regionale | Aica e Siciliacque lasciate sole così si mette a rischio il servizio

La crisi idrica nell’Agrigentino riaccende le polemiche tra enti regionali. Aica ha diffidato Siciliacque, chiedendo un aumento delle forniture d’acqua. L’assessore regionale all’Energia ha annunciato un nuovo tentativo di mediazione, mentre il territorio evidenzia come il servizio sia a rischio. La questione rimane al centro del confronto tra le parti, con l’obiettivo di trovare una soluzione immediata.

La crisi idrica nell’Agrigentino torna al centro dello scontro politico regionale. Dopo la diffida inviata da Aica a Siciliacque, la richiesta di incremento delle forniture e il nuovo tentativo di mediazione annunciato dall’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, arriva l’affondo del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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