Servizio autobotti con nuove modalità Corbo attacca Aica | Rischio emergenza sociale Nobile si dimetta

Nell’ambito delle questioni legate alla gestione dei servizi pubblici, si sono verificati recentemente confronti tra le autorità sui metodi di consegna del servizio di autobotti. Un rappresentante ha criticato le modalità adottate, parlando di potenziali rischi di emergenza sociale e chiedendo le dimissioni di un altro esponente. La discussione ha riacceso le tensioni tra le istituzioni in vista della stagione estiva, momento in cui si intensificano le preoccupazioni sulla gestione delle risorse.

Uno scontro istituzionale che si accende quando l'estate è sempre più vicina e che riporta al centro una delle emergenze più delicate del territorio. Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo ha inviato una nota durissima contro Aica chiedendo le dimissioni immediate del presidente del Cda Danila.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Autobotti, cambia tutto: niente pagamenti diretti e richieste solo tramite AicaDal 9 maggio cambiano le modalità di approvvigionamento idrico tramite autobotte in tutta la provincia di Agrigento. Leggi anche: L'ultima goccia: l'esercito delle autobotti pronto a spegnere i motori contro Aica Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Richiesta autobotti. Nuove modalità disposte da Aica - Autore: Redazione | Attualità; Acqua e trasparenza: Aica lancia il servizio autobotti autorizzate; Canicattì, presidente e consiglio: Dissenso istituzionale sul nuovo servizio autobotti disposto da Aica; Autobotti, cambia tutto: niente pagamenti diretti e richieste solo tramite Aica. Servizio autobotti con nuove modalità, Corbo attacca Aica: Rischio emergenza sociale, Nobile si dimettaIl sindaco di Canicattì lancia l’allarme sulle regole imposte dal 9 maggio ritenute insostenibili: Ad oggi nessun autotrasportatore ha aderito, scenario preoccupante alle porte dell'estate ... agrigentonotizie.it Il Sindaco di Canicattì chiede un incontro urgente con l’ATI Agrigento sulle nuove modalità di erogazione dell’acqua tramite autobottiIl Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha formalmente richiesto la convocazione di un incontro urgente con l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Agrigento in merito alle nuove modalità di ... canicattiweb.com Trasporto di acqua potabile: stop alle autobotti per protesta +++ CLICCA QUI E LEGGI ! Una ventina di aziende convenzionate con Aica ha comunicato che dal 9 maggio, alla scadenza dell’attuale accordo, sospenderà il servizio di autobotti... #acqua #Agrigen - facebook.com facebook