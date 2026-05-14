Autobottisti fermi e tensione con Aica | Così il servizio non può funzionare famiglie senz’acqua e noi con i motori spenti
Sono trascorsi cinque giorni dal 9 maggio e sul territorio agrigentino perdura la situazione di criticità legata al servizio sostitutivo di fornitura idrica mediante autobotti. Autobottisti in sciopero e tensione con l’azienda di gestione del servizio hanno portato a blocchi e disagi, lasciando molte famiglie senza acqua. I lavoratori hanno lamentato che con i motori spenti il servizio non può funzionare e hanno segnalato problemi di organizzazione.
Sono passati 5 giorni dal 9 maggio. E i problemi sono tutt'altro che risolti. La tensione rimane alta sul fronte del servizio sostitutivo tramite autobotti in tutto il territorio agrigentino. Alcuni centri come Canicattì e Favara rischiano di trasformarsi in polveriere con numerosi cittadini che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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