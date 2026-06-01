Acqua a Sondrio | il Comitato denuncia il calo del controllo pubblico

Il Comitato locale denuncia un calo dei controlli pubblici sull'acqua a Sondrio. Le tariffe per i cittadini sono destinate a cambiare, ma si attendono chiarimenti sulle modalità di applicazione. L'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero hanno evidenziato criticità nella gestione del servizio idrico, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla qualità del controllo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle eventuali conseguenze di queste segnalazioni.

? Punti chiave Come cambieranno le tariffe idriche per i cittadini di Sondrio?. Perché l'ANAC e il Ministero hanno sollevato criticità sulla gestione?. Chi sta decidendo le strategie della S.EC.AM. senza consultare i Comuni?. Quali documenti strategici sono stati nascosti ai consigli comunali?.? In Breve Criticità governance S.EC.AM. S.p.A. segnalate da ANAC e Ministero dell'Economia.. Mancanza di confronto pubblico su recente piano industriale approvato.. Rischio perdita legittimità gestione in house per carenza controllo analogo.. Necessità chiarimenti su possibili aumenti tariffe per i cittadini.. Il controllo pubblico sul servizio idrico in provincia di Sondrio: la sfida del Comitato Acqua Pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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