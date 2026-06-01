Oggi si è riunito il comitato per la sicurezza ad Acerra, in risposta ai recenti episodi armati nella zona. Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha riferito di aver parlato con il prefetto, evidenziando la necessità di un intervento rapido da parte delle autorità statali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono misure concrete per ripristinare la tranquillità.

Acerra, allarme sicurezza dopo i recenti episodi armati. Auriemma (M5S): “Serve una risposta immediata dello Stato per garantire serenità ai cittadini”. “ Gli episodi di criminalità degli ultimi giorni, sfociati in spari e colpi di pistola in più parti della città, stanno facendo vivere nell’incertezza e nella preoccupazione i miei concittadini. Ringrazio il Prefetto per aver immediatamente intensificato i controlli sul territorio e per aver convocato con urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di individuare e mettere in campo le misure necessarie a garantire serenità e tutela ai cittadini acerrani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Acerra, Auriemma (M5S): oggi si è riunito il comitato per la sicurezza. Ho parlato con il prefetto

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