Omicidi e sparatorie a Palermo riunito dal prefetto il Comitato per l' ordine e la sicurezza
A Palermo si è riunito in prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli ultimi episodi di violenza che hanno coinvolto la città, con particolare attenzione agli omicidi e alle sparatorie avvenuti tra Sferracavallo e lo Zen. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali.
E' iniziato in prefettura a Palermo il Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Massimo Mariani, per discutere degli ultimi fatti di sangue avvenuti in città, a partire dagli omicidi e dalle sparatorie nella zona tra Sferracavallo e lo Zen. Appena due notti fa ignoti hanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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