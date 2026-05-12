Omicidi e sparatorie a Palermo riunito dal prefetto il Comitato per l' ordine e la sicurezza

A Palermo si è riunito in prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli ultimi episodi di violenza che hanno coinvolto la città, con particolare attenzione agli omicidi e alle sparatorie avvenuti tra Sferracavallo e lo Zen. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali.

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