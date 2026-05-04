Auriemma M5S presentato il progetto tramviario Acerra–Napoli | Non un sogno ma una possibilità concreta

Nella mattinata di domenica 3 maggio, presso la sede di un movimento politico locale, si è tenuta la presentazione di un progetto per il rilancio di un tratto ferroviario dismesso che collega Acerra a Napoli. L’iniziativa è stata annunciata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha definito l’opera come una possibilità concreta, escludendo che si tratti di un sogno. L’evento ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e interessati alla riqualificazione della linea ferroviaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta nella mattinata di ieri domenica 3 maggio, presso la sede del Movimento 5 Stelle di Acerra, la presentazione del progetto per il rilancio del tratto ferroviario dismesso Acerra–Napoli. Al centro dell’incontro, la proposta di realizzare una linea tramviaria capace di collegare la zona Gaudello con il porto di Napoli, attraversando il centro di Acerra, con una fermata anche presso la Clinica dei Fiori, passando poi Casalnuovo, il Centro Direzionale, l’area universitaria di via Porta di Massa e la sede INAIL. Un’infrastruttura pensata per migliorare concretamente la mobilità dei cittadini e rafforzare il collegamento tra l’area nord di Napoli e il capoluogo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auriemma (M5S), presentato il progetto tramviario Acerra–Napoli: “Non un sogno, ma una possibilità concreta” Notizie correlate Tram Acerra-Napoli sul tracciato dismesso: il M5S presenta il progettoDalla zona Gaudello al porto di Napoli passando per Casalnuovo e il Centro Direzionale: “Non è un sogno, ma una possibilità concreta” Si è svolta... Wolfsburg esonera il coach Bauer mentre la retrocessione diventa una possibilità concreta.Wolfsburg esonera il coach Bauer mentre la retrocessione diventa una possibilità concreta.