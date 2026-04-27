Imu 2026 acconto entro il 16 giugno | cambiano le aliquote le nuove regole su esenzioni e sconti

Il 16 giugno si avvicina e rappresenta la scadenza per il pagamento dell'acconto Imu. A novembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito nuove linee guida che i Comuni dovranno seguire per aggiornare le aliquote. Le modifiche riguardano anche le regole relative alle esenzioni e agli sconti applicabili. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel 2026, con effetti che interesseranno le aliquote e le agevolazioni locali.

Si avvicina la scadenza per l'acconto Imu, il 16 giugno. A novembre il Mef ha fissato nuovi paletti per l'aggiornamento delle aliquote da parte dei Comuni. Tra le novità il taglio dell'imposta per gli immobili inutilizzati e l'esenzione per quelli resi inagibili da una calamità naturale. Ecco cosa sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Imu 2026 sulla seconda casa, acconto entro il 16 giugno ma c'è chi può non pagarlo: requisiti e detrazioniL’appuntamento con l’acconto Imu 2026 per la seconda casa e per le successive è fissato al 16 giugno. Pensioni, a marzo arrivano aumenti e arretrati: come cambiano gli assegni con le nuove aliquote IrpefA marzo, grazie al taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per chi percepisce pensioni medio-alte, e alle maggiorazioni sociali per over... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Imu, acconto entro il 16 giugno: tutte le novità del 2026 e come potrebbe cambiare la riscossione; IMU 2026: scadenze e aggiornamento delle aliquote comunali; Nuova Imu 2026: come cambiano le aliquote, sconti sulle seconde case; Esenzioni IMU 2026: abitazione principale, terreni e altri immobili esclusi dal versamento. Imu 2026, acconto entro il 16 giugno: cambiano le aliquote, le nuove regole su esenzioni e scontiSi avvicina la scadenza per l'acconto Imu, il 16 giugno. A novembre il Mef ha fissato nuovi paletti per l'aggiornamento delle aliquote da parte dei Comuni ... fanpage.it Imu 2026 sulla seconda casa, acconto entro il 16 giugno ma c'è chi può non pagarlo: requisiti e detrazioniLa scadenza del saldo Imu sulla seconda casa si avvicina: chi deve pagare e cosa altro sapere in vista del 16 giugno 2026 ... virgilio.it IMU, l’esenzione resta valida anche per chi lavora lontano da casa L’abitazione principale mantiene le agevolazioni Imu se il legame sociale è stabile, a pr... - facebook.com facebook Mi sembra sensata questa proposta di restituire ai proprietari di Genova i soldi dell'aumento dell'IMU sugli affitti a canone concordato disposto nel 2025 dalla nuova Giunta appena insediata. x.com