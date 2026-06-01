Accoltellò la cognata battaglia sulla perizia psichiatrica

Il processo riguardante l'omicidio di una donna di 63 anni, avvenuto il 24 ottobre 2024, si concentra sulla disputa relativa alla perizia psichiatrica. L’imputato è accusato di aver accoltellato la cognata. La discussione legale si focalizza sulle valutazioni psichiatriche e sulla responsabilità dell’imputato. La vicenda si svolge nelle aule giudiziarie, dove si esaminano le prove e le perizie mediche. La sentenza è prevista dopo l’esame delle testimonianze e delle relazioni tecniche.

Torna nelle aule giudiziarie la tragedia di Giovanna Chinnici, la 63enne uccisa il 24 ottobre 2024 con 13 coltellate dal cognato Giuseppe Caputo, 63 anni, sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese dopo che la donna era intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, 28 anni. Una vicenda per cui Caputo è stato condannato dalla Corte di Assise di Monza per omicidio e tentato omicidio premeditati a 23 anni di carcere, poi 5 anni di struttura psichiatrica giudiziaria e 3 anni di libertà vigilata, perché ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere per disturbo delirante di tipo persecutorio. Ora è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Garlasco, la battaglia delle consulenze - Storie italiane 20/04/2026

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