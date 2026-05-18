La difesa di Salim El Koudri si affida principalmente a una perizia psichiatrica, sostenendo che l’uomo non fosse in grado di intendere e di volere al momento dei fatti. Durante l’interrogatorio, El Koudri ha affermato di non essere credente e di aver chiesto alla Bibbia, senza però fornire ulteriori spiegazioni. In un primo momento, ha dichiarato di essere uscito di casa con un coltello e di aver agito senza un motivo apparente, lasciando aperta la possibilità di una valutazione clinica approfondita.

Eccoci qui, si arriva già al punto: mentre Modena fa i conti con l’orrore del folle investimento di Via Emilia Centro, la strategia difensiva intorno a Salim El Koudri, il 31enne che ha falciato sette passanti, si delinea subito con chiarezza: puntare tutto sulla perizia psichiatrica. Un legittimo ricorso giuridico? O il solito escamotage per alleggerire le responsabilità di un crimine sospeso tra disagio psichico e furia cieca? Modena, strategia difensiva al via: il legale di El Koudri anticipa le mosse. L’avvocato del 31enne descrive un soggetto «non lucido», con lo «sguardo perso nel vuoto», incapace di fornire risposte logiche. Eppure, le poche frasi di senso compiuto pronunciate da El Koudri tradiscono una sinistra premeditazione: «Ho preso un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La difesa punta sulla perizia psichiatrica: non è credente, mi ha chiesto la Bibbia. Ma sulla mattanza El Koudri dice: sono uscito col coltello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Duplice omicidio piazza Unità: la difesa punta sulla perizia psichiatricaÈ fissata per il 29 maggio l'udienza preliminare che apre il capitolo giudiziario sul duplice omicidio di piazza dell’Unità.

Modena, El Koudri: "Ho preso un coltello e via, sapevo che quel giorno morivo", legale: "Chiederò perizia psichiatrica""Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo", avrebbe detto il 31enne marocchino accusato di strage e...

Difesa, Odysight.ai punta sulla Francia: accordo con Gaci per la manutenzione predittiva basata su AILa manutenzione predittiva entra sempre più nel cuore delle strategie industriali della difesa europea, e passa anche da nuove alleanze tecnologiche. È in questa direzione che si colloca l’accordo tra ... adnkronos.com

Hegseth crede di citare la Bibbia, ma è Pulp Fiction: polemiche sulla gaffeUn video del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth diffuso nelle ultime ore ha alimentato polemiche e ironie online dopo che molti utenti hanno ritenuto che stesse citando erroneamente un ... ilsole24ore.com