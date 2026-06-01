Accoltellata dal fratello con disturbi psichici | Voleva una strage a Modena nessuno è intervenuto per anni

Nel 2019, una donna è stata accoltellata dal fratello, che soffre di disturbi psichiatrici. La donna ha riferito che il fratello voleva compiere una strage a Modena e che per anni nessuno aveva intervenuto. La vittima è stata ferita gravemente durante l'aggressione. La famiglia ha denunciato la mancanza di interventi adeguati prima dell'episodio.

Nel 2019 Francesca ha subito una brutale aggressione da parte del fratello, affetto da disturbi psichiatrici. Dopo anni in silenzio ha deciso di parlare e raccontare le difficoltà vissute per curare una persona che poi tenterà di ucciderla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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