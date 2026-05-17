Auto sulla folla a Modena El Koudri accusato di strage e lesioni aggravate | Era affetto da disturbi psichici ma da tre anni non si curava più

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato a Modena, un uomo di 31 anni ha investito con un’auto diverse persone nel centro storico, provocando numerosi feriti e una tragedia che ha scosso la città. L’automobilista, di origini marocchine e nato a Bergamo, è stato immediatamente fermato e portato in questura. Le autorità hanno accusato l’uomo di strage e lesioni aggravate. Secondo quanto emerso, l’uomo era affetto da disturbi psichici, ma da tre anni non si sottoponeva a cure.

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E’ accusato di strage e lesioni aggravate Salim El Koudri, il 31enne italiano di origini marocchine nato a Bergamo che sabato si è lanciato con l’auto sulla folla in centro storico a Modena. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo non era sotto l’effetto di alcol o droghe e per il momento non sono emersi legami con ambienti estremisti. Dalla prima contestazione mossa al 31enne sembra dunque che non siano ipotizzati reati di terrorismo. A terra sono rimasti almeno quindici feriti. Quattro di loro sono gravi, due hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. Si tratta di una donna di 55 anni, che è ricoverata in pericolo di vita nella Rianimazione dell’ospedale di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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