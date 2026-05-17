Auto sulla folla a Modena El Koudri accusato di strage e lesioni aggravate | Era affetto da disturbi psichici ma da tre anni non si curava più
Sabato a Modena, un uomo di 31 anni ha investito con un’auto diverse persone nel centro storico, provocando numerosi feriti e una tragedia che ha scosso la città. L’automobilista, di origini marocchine e nato a Bergamo, è stato immediatamente fermato e portato in questura. Le autorità hanno accusato l’uomo di strage e lesioni aggravate. Secondo quanto emerso, l’uomo era affetto da disturbi psichici, ma da tre anni non si sottoponeva a cure.
E’ accusato di strage e lesioni aggravate Salim El Koudri, il 31enne italiano di origini marocchine nato a Bergamo che sabato si è lanciato con l’auto sulla folla in centro storico a Modena. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo non era sotto l’effetto di alcol o droghe e per il momento non sono emersi legami con ambienti estremisti. Dalla prima contestazione mossa al 31enne sembra dunque che non siano ipotizzati reati di terrorismo. A terra sono rimasti almeno quindici feriti. Quattro di loro sono gravi, due hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. Si tratta di una donna di 55 anni, che è ricoverata in pericolo di vita nella Rianimazione dell’ospedale di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Diretta auto sulla folla, Mattarella e Meloni oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti. El Koudri indagato per strage e lesioni aggravateModena, 17 maggio 2026 – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove...
Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri e perché voleva fare una strage: "Si sentiva bullizzato"Mentre Modena tenta di riprendersi dallo shock per quanto accaaduto in via Emilia, l’attenzione degli inquirenti è rivolta al profilo di Salim el...
Strage Modena, i VIDEO CHOC dopo l’auto sulla folla: dai soccorsi in azione al bloccaggio del 31enne Salim El Koudri x.com
Auto sulla folla a Modena: le notizie in tempo reale. facebook
Un uomo investe la folla con la sua auto in Italia, per poi tentare di accoltellarla. reddit
Modena, auto su folla: uomo accusato di strage. Oggi visita di Mattarella e Meloni. LIVEÈ accusato di strage e lesioni, ma non non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. Otto i feriti, a due ... tg24.sky.it
Modena, auto a tutta velocità sulla folla: 8 i feriti, 4 gravi. Amputati arti a due persone, una è in pericolo di vita: il bilancioSono due le persone che hanno subito l’amputazione degli arti inferiori, mentre una donna di 55 anni resta ricoverata in pericolo di vita. A confermarlo è stata la Questura di Modena ... affaritaliani.it