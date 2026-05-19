Rischio di fuga non ha agito in conseguenza di disturbi psichici | a Modena convalidato il fermo di El Koudri

A Modena, la giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di un uomo di 31 anni, accusato di aver investito alcuni passanti con la propria auto in via Emilia. L’indagato non avrebbe agito a causa di disturbi psichici, secondo quanto riferito. La motivazione principale del provvedimento riguarda il rischio di fuga, ritenuto sufficiente a mantenere in carcere il sospettato. L’uomo è accusato di aver coinvolto diverse persone in un episodio di violenza stradale.

La gip di Modena, Donatella Pianezzi ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato scorso è piombato con la sua auto a tutta velocità su alcuni passanti in via Emilia: "Rischio di fuga, può commettere altri delitti della stessa specie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Modena: per la Giudice Gip, El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici

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