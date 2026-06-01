Una donna è stata accoltellata di notte in strada al Lorenteggio e soccorsa da un'ambulanza. La vittima ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna sudamericana, che poi si è allontanata subito dopo l’attacco. I carabinieri sono intervenuti sul posto per le indagini. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sulla possibile identificazione dell’aggressore.

Milano - Ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita senza alcun motiv o da una donna, sudamericana, che poi è scappata. Sono in corso indagini sull’episodio avvenuto sabato sera, attorno alla 21.30, in largo dei Gelsomini, zona Lorenteggi o. I militari e i sanitari del 118 intervenuti hanno trovato una 47enne con una profonda ferita all’interno coscia, provocata da un fendente inferto poco prima con un coccio di bottiglia da un’altra donna, che aveva già fatto perdere le tracce. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ ospedale San Carlo la vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata medicata. Non è in pericolo di vita, e la lesione è stata giudicata guaribile con 30 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellata da una donna in strada, soccorsa di notte al Lorenteggio: “Mi ha aggredita senza motivo”

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