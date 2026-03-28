Una donna è stata colpita con un pugno da un uomo all’interno di una discoteca di Enna nei giorni scorsi. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Gli agenti di polizia hanno identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’aggressione. La discoteca è stata chiusa temporaneamente per approfondimenti sulle misure di sicurezza adottate.

Una serata in discoteca trasformata in un incubo. Una giovane donna è stata aggredita nei giorni scorsi all’interno di un locale notturno di Enna. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia, un ragazzo l'avrebbe colpita con un pugno al petto, facendola crollare a terra. A soccorrerla, in un primo momento, sono stati alcuni amici presenti sul posto. La vittima ha sporto denuncia, e le indagini si sono concentrate su un giovane residente a Piazza Armerina. Le testimonianze raccolte nelle ore successive, tra cui quelle di alcuni presenti nella serata, avrebbero permesso agli inquirenti di stringere il cerchio attorno al presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Notte da incubo per una donna in una discoteca di Enna. Aggredita da un uomo con un pugno, identificato l'aggressore

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