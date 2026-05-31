Milano donna accoltellata in strada da una straniera

Una donna è stata accoltellata in strada a Milano da una donna straniera. La vittima ha dichiarato di essere stata aggredita senza motivo dall’aggressore. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna ferita. L’episodio si è verificato in un'area pubblica della città. La ricostruzione completa dell’incidente è in corso, e non ci sono ancora informazioni sulle motivazioni dell’aggressione.

Una donna di 47 anni è stata accoltellata sabato sera attorno alle 21:30 in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest di Milano. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna, con una profonda ferita alla gamba, grave ma non in pericolo di vita, all’ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera, che al momento non è stata ancora identificata. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, donna trovata morta in un cortile

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