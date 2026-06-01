Accoltellata al Giambellino | si indaga per spaccio o gelosia

Notizia in breve

Una donna è stata accoltellata sabato sera in Largo dei Gelsomini, nel quartiere Giambellino. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 sotto la luce dei lampioni spenti o guasti. Le forze dell’ordine stanno indagando su due ipotesi principali: un episodio legato allo spaccio di droga o a un episodio di gelosia. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La zona è spesso teatro di problemi di sicurezza.