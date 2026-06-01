Accoltellata al Giambellino | si indaga per spaccio o gelosia
Una donna è stata accoltellata sabato sera in Largo dei Gelsomini, nel quartiere Giambellino. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 sotto la luce dei lampioni spenti o guasti. Le forze dell’ordine stanno indagando su due ipotesi principali: un episodio legato allo spaccio di droga o a un episodio di gelosia. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La zona è spesso teatro di problemi di sicurezza.
Largo dei Gelsomini, sabato, ore 21.30. La luce dei lampioni è malata, giallastra, come tutto il resto in questa porzione di Milano che non compare mai nelle cartoline. Federica B., 47 anni, italiana e pregiudicata di lungo corso, viene caricata sull'ambulanza con una ferita profonda alla gamba, un taglio che parla di rabbia precisa, quasi professionale. Non morirà, dicono al San Carlo, ma per trenta giorni camminerà zoppicando, ricordando ogni volta che in certi quartieri la vita si misura in centimetri di lama. Sul posto arrivano i carabinieri, c'è anche una testimone (pregiudicata anche lei), purtroppo nel punto dov'è avvenuta l'aggressione però non ci sono telecamere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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