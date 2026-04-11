Denunciati i pirati fuggiti su Giulietta | si indaga nel mercato dello spaccio

Quattro stranieri sono stati denunciati dopo una mattinata di tensione all’interno del territorio comunale di Vigonza. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati individuati alcuni individui che sono successivamente scappati a bordo di un’auto chiamata

E' di quattro stranieri denunciati il bilancio di una mattinata di paura vissuta nel perimetro comunale di Vigonza. Ieri 10 aprile una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza coordinati dal maresciallo Daniele Rampin ha individuato una Alfa Romeo Giulietta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Ucciso a coltellate 33enne residente a Pisa: si indaga nel mondo dello spaccioL'omicidio è avvenuto nella notte di venerdì 27 febbraio vicino alla stazione Rifredi, a Firenze: la vittima è Gabriele Citrano Nella notte di...