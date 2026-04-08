Un giovane di 21 anni di origine egiziana è stato arrestato l’8 aprile 2026 a Milano, nel quartiere Giambellino, con l’accusa di aver perseguitato un parroco e un’ausiliaria diocesana. L’uomo, dopo aver manifestato comportamenti violenti, è stato condotto in carcere. La vicenda si è verificata all’interno di una parrocchia, creando preoccupazione tra i presenti. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i fatti.

Un cittadino egiziano di 21 anni è finito in carcere l’8 aprile 2026 per aver perseguitato un parroco e un’ausiliaria diocesana a Milano, nel quartiere Giambellino. L’arresto scatta dopo una serie di minacce di morte e intrusioni violente nei locali della parrocchia. L’operazione della polizia si è concretizzata attraverso un’ordinanza di custodia cautelare. Gli agenti hanno agito a seguito di denunce presentate nel mese di marzo presso i Commissariati di Porta Genova e Lorenteggio dalle due persone offese. Le indagini condotte dal Commissariato Porta Genova hanno permesso di ricostruire un anno di aggressioni crescenti. Il giovane ha mostrato un’ostilità sistematica verso chi opera nella comunità religiosa locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in parrocchia al Giambellino: arrestato il 21enne furioso

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