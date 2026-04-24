Dl sicurezza | è legge dopo bagarre in Aula Fermo preventivo cortei coltelli migranti baby gang maranza | ecco le novità

Da firenzepost.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto legge sulla sicurezza è stato approvato definitivamente dal Parlamento dopo una discussione intensa in Aula. La legge introduce norme sul fermo preventivo, regolamenta i cortei pubblici e prevede misure contro l’uso di coltelli. Tra le novità ci sono anche disposizioni riguardanti i migranti, le baby gang e le cosiddette maranza. La discussione ha visto momenti di tensione e scontri tra i presenti.

Via libera definitivo, nell’aula della Camera, con 162 voti a favore e 102 contrari (un astenuto). All’apertura della seduta, dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, è salito il coro “Bella ciao”. “Colleghi, abbiamo capito su, dobbiamo proseguire i nostri lavori” ha redarguito il presidente di turno, Fabio Rampelli (Fdi) mentre è iniziato l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s) con l’espressione: “Buon 25 aprile”. Protesta delle opposizioni in aula anche al momento del voto definitivo. I deputati di Pd, Avs e Movimento Cinque stelle hanno esposto dei cartelli con la scritta: “La nostra sicurezza è la Costituzione”. Poco prima, al termine degli interventi sul 25 aprile, i deputati di Fratelli d’Italia hanno intonato l’inno di Mameli subito seguiti dalle opposizioni che si sono alzate in piedi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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