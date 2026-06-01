Accelerazione sul mercato | obiettivo under

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’avvio di giugno, il mercato di Arezzo si prepara a un aumento delle attività. La fase di accelerazione riguarda specificamente il settore under, che si prevede rafforzerà le proprie posizioni nel prossimo periodo. Non sono stati forniti dettagli sui settori coinvolti o sui numeri precisi relativi a questa crescita. La notizia si concentra sulla tempistica e sull’obiettivo di rafforzamento del segmento under nel mercato locale.

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Con l’inizio del mese di giugno, il mercato dell’Arezzo è destinato a subire un’accelerazione. In attesa che si concluda la finale playoff di Lega Pro tra Brescia e Ascoli che decreterà l’ultima formazione promossa in B e quindi venga definita la griglia delle 20 squadre che si presenteranno al via del campionato cadetto, Nello Cutolo (nella foto) ha iniziato sotto traccia a tessere le prime trattative sui profili che più interessano nell’allestire la rosa. I nomi circolati nel mese di maggio, dal portiere 2005 Seghetti, ai difensori del 2006 Domeniconi e Sadotti, fino al gioiellino Rao non è un caso che siano tutti under. La strategia del Cavallino è chiara: ringiovanimento complessivo della rosa con particolare attenzione a quei giocatori che possono portare contributi dal minutaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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