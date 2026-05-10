Accelerazione sul ponte | Senso unico alternato

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ponte nel territorio di Bertonico ha subito un cedimento, portando alla decisione di adottare un senso unico alternato con possibili restrizioni per i mezzi pesanti. È stato affidato un incarico tecnico per analizzare le cause del problema, verificare lo stato di sicurezza della struttura e valutare eventuali interventi per una riapertura parziale della strada. La misura è temporanea e mirata a garantire la sicurezza durante le verifiche.

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BERTONICO (Lodi) Un incarico tecnico per capire le cause del cedimento, verificare le condizioni di sicurezza della struttura e valutare una possibile riapertura parziale del ponte, con transito a senso unico alternato e possibili limitazioni per i mezzi pesanti. Sono i primi passi annunciati dal presidente della Provincia Fabrizio Santantonio al il tavolo istituzionale, convocato ieri a Montodine, nel Cremonese, per affrontare l’emergenza legata alla chiusura del ponte sull’Adda tra Bertonico e appunto Montodine, lungo la Provinciale 591. L’obiettivo è evitare il blocco dei collegamenti tra Lodigiano e Cremasco dopo lo stop imposto nei giorni scorsi dal cedimento registrato in corrispondenza del primo giunto, sul lato lodigiano della struttura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Accelerazione sul ponte: "Senso unico alternato"
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