Accelerazione sul ponte | Senso unico alternato

Un ponte nel territorio di Bertonico ha subito un cedimento, portando alla decisione di adottare un senso unico alternato con possibili restrizioni per i mezzi pesanti. È stato affidato un incarico tecnico per analizzare le cause del problema, verificare lo stato di sicurezza della struttura e valutare eventuali interventi per una riapertura parziale della strada. La misura è temporanea e mirata a garantire la sicurezza durante le verifiche.

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