UNRAE mercato europeo dell’auto in decisa accelerazione a marzo

A marzo 2026, il mercato europeo delle autovetture ha registrato una crescita significativa, con 28 paesi su 31 che hanno mostrato un incremento rispetto al mese precedente. Il risultato complessivo si attesta a circa 1 milione di unità vendute, evidenziando un trend positivo e una ripresa diffusa nel settore automobilistico in Europa. Questo andamento si inserisce in un quadro di progressiva ripresa dopo mesi di flessione.

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato europeo delle autovetture archivia marzo 2026 con una crescita robusta e diffusa fra i Paesi (28 su 31), attestandosi a 1.581.169 immatricolazioni, in aumento dell’11,1% rispetto alle 1.423.021 unità dello stesso mese del 2025. Un risultato che consolida la tendenza positiva già emersa nei mesi precedenti e che porta il bilancio del primo trimestre a 3.521.110 immatricolazioni, con un incremento del 4,1% sulle 3.382.334 del corrispondente periodo dello scorso anno, pur restando ancora al di sotto del 15,1% rispetto ai livelli del 2019. Nel mese di marzo tutti i principali mercati europei registrano un segno positivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Mercato auto Italia, l’accelerazione di febbraio. Immatricolazioni a +14%Il mercato italiano dell’auto archivia febbraio con un segno positivo e numeri in decisa crescita, ma con più di un elemento di cautela sullo sfondo. Vola il mercato dell'auto: a marzo a Padova + 19,74 %Conti alla mano nelle concessionarie del territorio euganeo sono state immatricolate 2. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Veicoli commerciali leggeri: a marzo il mercato torna in positivo (+0,7%); Unrae, dopo la flessione di gennaio il mercato dell’auto usata torna leggermente in positivo; Unrae, veicoli commerciali: +0,7% a marzo 2026; Veicoli trainati: marzo a +12,2%, primo trimestre positivo (+8,2%). UNRAE: attuare il fondo pluriennale di incentivi e sbloccare gli autoarticolati a 18,75 m. UNRAE, mercato europeo dell'auto in decisa accelerazione a marzoROMA - Il mercato europeo delle autovetture archivia marzo 2026 con una crescita robusta e diffusa fra i Paesi (28 su 31), attestandosi a 1.581.169 immatricolazioni, in aumento dell'11,1% rispetto all ... laprovinciacr.it Mercato auto in Europa: marzo in forte rialzo, Stellantis cresce ma cede quota nel boom dell’elettricoImmatricolazioni sopra 1,5 milioni a marzo. L'elettrico vola al 19% di quota, l'Italia guida la crescita BEV (+65%). it.benzinga.com Oggi ho ricontrollato sul sito Unrae la prima volta non risultava nulla. Da oggi anche la mia risulta coinvolta nel richiamo. Per chi l’ha già fatto quanto tempo ci mette l’officina a sistemare sta cosa Dovrò mettermi d’accordo per farla in giornata che ho l’assisten - facebook.com facebook Immatricolazioni di semirimorchi in crescita nel primo trimestre 2026, ma per Unrae è effetto degli ordini arretrati. Parco vecchio e incentivi ancora da sbloccare #trasporto #merce #strada x.com