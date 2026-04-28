Mio figlio preso di mira e aggredito da una baby gang La denuncia di una mamma

Una donna ha presentato una denuncia riguardo a un episodio avvenuto in Piazza Carlo III, in cui suo figlio e alcuni amici sarebbero stati presi di mira e aggrediti da un gruppo di giovani. La segnalazione riguarda un'azione violenta che avrebbe coinvolto più persone nel luogo pubblico. La polizia ha avviato accertamenti per verificare quanto segnalato e raccogliere eventuali testimonianze.

Una donna ha denunciato una presunta aggressione avvenuta in Piazza Carlo III ai danni di suo figlio e dei suoi amici. Secondo quanto riferito dalla donna, il giovane — uno studente dell'alberghiero che lavora stagionalmente — sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi che, secondo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Killed for money! The reborn chubby girl glows up & accidentally hires a billionaire gigolo! Notizie correlate Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni. Leggi anche: Massa, rimprovera baby gang e viene aggredito: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il papà del bimbo precipitato dal balcone a Roma: Mio figlio ha volteggiato per 12 metri. Un angelo gli ha evitato l'asfalto; Bimbo di 7 anni muore in piscina, le lacrime del papà: ultime notizie; Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: L’ho ucciso io: mio figlio era un violento; Sal Da Vinci, intervista vincitore Sanremo: 'Per la salute di mio figlio ero pronto a smettere'. Roma, cerca di uccidere la nuora dopo la separazione dal figlio. «Prima di aggredirla ha preso il caffè al bar»«Hai rovinato la vita a mio figlio». Alcuni testimoni hanno sentito Michele Totò, 85 anni, pronunciare questa frase nei confronti della nuora, Maria Luisa L., di 41, prima di accanirsi contro di lei ... roma.corriere.it Salve,mi potete collocare la foto di sx nell' ambiente della foto a dxvorrei vedere come starebbe nella cameretta di mio figlio. Grazie - facebook.com facebook