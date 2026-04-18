Spunta una nuova lista stupri in un liceo di Roma la denuncia di una studentessa nell’elenco | Sono stata abusata a una festa

Una studentessa ha segnalato di essere stata abusata durante una festa e il suo nome compare in un documento intitolato “lista stupri” che include altri due nominativi di ragazze. La questione riguarda un liceo di Roma, dove si sono verificati nuovi episodi di presunte violenze. La denuncia è stata fatta da una studentessa che ha deciso di rendere pubblica la propria vicenda, portando alla luce un documento che raccoglie i nominativi delle vittime.

Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “ lista stupri ”. Spunta un nuovo caso al liceo Farnesina di Roma. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra mobile della Capitale, coordinare dalla procura dei Minorenni. A far scattare l’allarme sarebbe stato un docente dell’istituto dopo aver trovato l’elenco su un tablet utilizzato dagli alunni. La denuncia di una studentessa presente nella lista. Stando a quanto riporta la Repubblica, ci sarebbe il sospetto che una di queste studentesse, inserite nella lista, sia stata abusata durante una festa. La giovane del liceo romano al rientro delle vacanze di Natale avrebbe, infatti, raccontato ai suoi compagni di classe di aver subito uno stupro.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: “Sono stata abusata a una festa”Roma, 18 aprile 2026 – Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “Lista stupri”. Leggi anche: Nuova "lista stupri" in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sparatoria a Cercola nel Napoletano, 45enne ferito a un braccio; Liceale abusata alla festa. All’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupri; Banca Popolare del Lazio, verso l’assemblea dei soci: spunta la lista SocInsieme e si apre il fronte sul voto segreto; Ribaltone a Siena nel Mps: Lovaglio vince la partita. Tre nomi di ragazze su un tablet, spunta una nuova lista stupri in un liceo a RomaTre nomi di ragazze su un documento intitolato 'lista stupri'. Spunta un nuovo caso in un liceo della Capitale. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra mobile di Roma, coordinate della ... ansa.it Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Firenze, per un ex chef spunta l’ombra di altri due omicidi - facebook.com facebook Fisioterapista assassinato, le indagini: spunta un uomo ucciso nel 2023 x.com