Kanye West ha dichiarato di aver attirato 118.000 persone allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, sabato 30 maggio. La notizia è stata riportata da Türkiye Today e dallo stesso artista. La presenza di pubblico avrebbe battuto un record, secondo le sue parole. La manifestazione si è svolta in un grande stadio, con il cantante che ha eseguito il suo concerto davanti a una folla numerosa.

Secondo quanto riportato da Türkiye Today e da lui stesso, Kanye West avrebbe attirato 118.000 persone allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, sabato 30 maggio. Si sarebbe trattato, secondo lui, del concerto in uno stadio con il maggior numero di spettatori nella storia. «Voglio solo dirvi che abbiamo appena battuto il record. 118.000. Il concerto in uno stadio con il maggior numero di spettatori di tutti i tempi», ha dichiarato Ye al pubblico. Lo spettacolo, iniziato alle 21:00 ora locale e durato tutta la notte, con DJ set, spettacoli di luci e laser, pre e after-party e performance di artisti turchi tra cui Yener Cevik, Mavi, Sena Sener, Pera e Motive, ha richiamato fan da tutta la Turchia e dall’estero, con partecipanti provenienti da Russia, Kazakistan, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Polonia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - «Abbiamo appena battuto il record»: Kanye West sostiene di aver fatto la storia

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