Bully il nuovo album di Kanye West | la nostra recensione

Nelle ultime settimane è stato pubblicato il nuovo album di Kanye West, intitolato “Bully”. L’uscita è avvenuta pochi mesi dopo la sua ultima esibizione in Italia, a Reggio Emilia, durante un tour. L’opera musicale rappresenta il decimo progetto in studio dell’artista e include diverse tracce inedite. La pubblicazione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista e ha riscosso immediatamente attenzione nella scena musicale.

Negli scorsi giorni, a distanza di pochi mesi dalla data italiana del tour a Reggio Emilia, è uscito il nuovo attesissimo album di Kanye West, dal titolo “Bully”. Dopo mesi di attesa a causa di diverse posticipazioni del lancio, finalmente abbiamo potuto ascoltare i nuovi brani del rapper afroamericano, caratterizzati da melodie profondamente diverse tra loro ma che rendono il nuovo progetto unico e irripetibile. Di seguito, la tracklist del disco del controverso artista: Sisters and Brothers Whatever Works Father All the Love I Can’t Wait Bully Mama’s Favorite Punch Drunk This a Must Outside Preacher Man White Lines Circles This One Here King Beauty and the Beast Damn Last Breath “Bully”, il nuovo album di Kanye West. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Bully”, il nuovo album di Kanye West: la nostra recensione Articoli correlati Kanye West: concerto unico al SoFi per il nuovo album BullyKanye West, noto anche come Ye, ha fissato al 20 marzo 2026 l’uscita del disco intitolato Bully. Kanye West ha svelato la tracklist del nuovo album Bully: “Non conterrà intelligenza artificiale”Kanye West ha rivelato la tracklist del nuovo album Bully, del quale la release preannunciata per la fine di gennaio, era slittata allo scorso 20... Bully by Kanye West: Album Review Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Kanye West pubblica la tracklist del nuovo album Bully. In Italia in concerto a luglio; Kanye West, è uscito il nuovo album Bully; Recensione: YE – KANYE WEST – Bully; Le canzoni migliori di ‘Bully’ di Kanye West. Bully, il nuovo album di Kanye West: la nostra recensioneNegli scorsi giorni, a distanza di pochi mesi dalla data italiana del tour a ... msn.com Kanye West pubblica “Bully”: fuori il nuovo album dopo anni di attesa Dopo continui rinvii, è finalmente arrivato Bully, il nuovo album di Kanye West (Ye). Il disco, dodicesimo della sua carriera, arriva a distanza di quattro anni da Donda 2 ed era stato annunc facebook Il cantautore e produttore, collaboratore di Beyoncé, Rosalía e Kanye West, corre sul filo della sperimentazione e della nostalgia x.com