Carrick saluta Fernandes dopo aver battuto il record di assist di Beckham

Carrick ha salutato Fernandes dopo aver stabilito il nuovo record di assist, superando quello di Beckham. L’evento si è verificato durante una partita, quando Fernandes ha fornito un passaggio decisivo che ha permesso alla sua squadra di segnare. Dopo l’azione, Carrick si è avvicinato a Fernandes per complimentarsi. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra di Fernandes.

2026-03-15 21:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Michael Carrick ha reso omaggio a Bruno Fernandes dopo che il capitano del Manchester United ha prodotto un’altra prestazione vincente nella vittoria per 3-1 sull’Aston Villa, un risultato che sposta i Red Devils a tre punti dai loro rivali nella corsa per la qualificazione alla Champions League. Fernandes ha registrato due assist, portando il suo bottino stagionale a 16 in Premier League, un nuovo record per un giocatore dello United in una singola stagione, superando il punteggio precedentemente detenuto da David Beckham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Carrick saluta Fernandes dopo aver battuto il record di assist di Beckham Articoli correlati LeBron James paragonato all’icona statunitense dopo aver battuto un altro record NBA2026-03-06 12:40:00 Breaking news: LeBron James ha aggiunto un altro record alla sua lunga lista di successi ieri sera e ha ammesso che è stato... Senza Amorim, lo United vince sempre. Batte anche il Tottenham, Fernandes: “Carrick ci dà più libertà”La cura Carrick continua a dare i suoi frutti: lo United supera il Tottenham 2-0 ed è ora quarto in solitaria in Premier League.