Abbattimento di tre pini d' Aleppo a Vasto il Wwf diffida il Comune | Scempio ingiustificato vanno fermati i lavori

Notizia in breve

Il Comune ha approvato un progetto di riqualificazione di un tratto di strada che prevede l’abbattimento di tre pini d’Aleppo storici. L’associazione Wwf Zona Frentana ha diffuso una nota in cui esprime contrarietà e preoccupazione riguardo alla decisione, definendo l’operazione uno scempio ingiustificato. La richiesta dell’associazione è di fermare i lavori e di rivalutare il progetto, che comporta la rimozione degli alberi.