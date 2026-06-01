Abbattimento di tre pini d' Aleppo a Vasto il Wwf diffida il Comune | Scempio ingiustificato vanno fermati i lavori
Il Comune ha approvato un progetto di riqualificazione di un tratto di strada che prevede l’abbattimento di tre pini d’Aleppo storici. L’associazione Wwf Zona Frentana ha diffuso una nota in cui esprime contrarietà e preoccupazione riguardo alla decisione, definendo l’operazione uno scempio ingiustificato. La richiesta dell’associazione è di fermare i lavori e di rivalutare il progetto, che comporta la rimozione degli alberi.
L’associazione Wwf Zona Frentana esprime ferma contrarietà e profonda preoccupazione in merito alla delibera della giunta comunale di Vasto, che ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un breve tratto di corso Garibaldi, la quale prevede l’abbattimento di tre storici Pini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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