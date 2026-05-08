Falda contaminata vicino al torrente Lebba e al mare | Italia Nostra diffida il Comune di Vasto

Italia Nostra ha inviato una diffida formale al Comune di Vasto, segnalando la presenza di una falda contaminata situata a breve distanza dal torrente Lebba e dal mare Adriatico. La organizzazione evidenzia come non siano state attivate le procedure previste dalla legge per la gestione di questa situazione. La questione riguarda la tutela ambientale e la salute pubblica, e rimane al centro di un’azione legale da parte dell’associazione.

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Una falda contaminata a pochi metri dal torrente Lebba e dal mare Adriatico e una diffida formale contro il Comune di Vasto per la mancata attivazione delle procedure previste dalla legge. È quanto denuncia Italia Nostra del Vastese in merito alla situazione dell’area Eco Fox srl, in via Osca.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Italia Nostra al Comune: "Giù le mani dai capanni prima dell’udienza al Tar"Italia Nostra, sezione di Ravenna dice di apprendere di "una recente comunicazione in cui pare venga fatto riferimento ai capannisti che non hanno... Salerno, stop al Piano Spiagge: Italia Nostra sfida il ComuneLa sezione salernitana di Italia Nostra ha presentato una richiesta formale al Comune per bloccare l’invio del Piano Attuativo Demaniale alla Regione...