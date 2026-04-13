Abbattimento dei pini su circonvallazione Cornelia | ecco quanti alberi saranno rimossi

Nella zona di circonvallazione Cornelia, si prevedono lavori di potatura e sostituzione di un solo albero, secondo quanto comunicato dal Dipartimento Ambiente. Dopo controlli sullo stato di salute degli alberi presenti nella zona, sono stati pianificati interventi limitati e mirati. Le operazioni riguardano principalmente pini situati in questa parte della città, senza prevedere abbattimenti di massa o modifiche significative alla vegetazione locale.

Soltanto un albero sarà abbattuto (e sostituito) a circonvallazione Cornelia. Così il Dipartimento Ambiente ha annunciato i lavori sulle alberature nel tredicesimo municipio dopo gli esami che hanno riguardato lo stato di salute dei pini siti a Cornelia e sulla circonvallazione Aurelia. Gli.🔗 Leggi su Romatoday.it Italia, Gattuso prepara i convocati per gli spareggi dei Mondiali: ecco quanti juventini ci sarannodi Redazione JuventusNews24Italia, Gattuso prepara la lista dei convocati per centrare la qualificazione ai Mondiali con alcuni giocatori della... Sicurezza del territorio. Diffida dei Comitati alluvionati: "Fusti di alberi mai rimossi"Tante foto a corredo della diffida tecnica formale inviata ai vertici della Regione Emilia-Romagna, al Commissario straordinario e a tutti gli Enti...