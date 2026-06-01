A26 mezzo pesante in fiamme | chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino verso Genova

Da novaratoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo pomeriggio di lunedì 1 giugno, sulla A26 tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, è stato chiuso un tratto a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 189. La carreggiata è rimasta bloccata per alcune ore, causando disagi e rallentamenti nel traffico. Non sono stati segnalati feriti. La strada è stata riaperta dopo l'intervento dei vigili del fuoco.

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Disagi sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce nel primo pomeriggio di lunedì 1 giugno. Il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova è stato temporaneamente chiuso a causa di un mezzo pesante andato a fuoco al chilometro 189.L’incendio, secondo quanto comunicato, è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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