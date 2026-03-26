A26 chiuso di notte il tratto tra Baveno e Carpugnino verso Genova

Nella notte, il tratto dell'autostrada A26 tra Baveno e Carpugnino, in direzione di Genova, sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere un'esercitazione all’interno di una galleria. La chiusura sarà attiva durante le ore notturne e durerà fino a conclusione delle operazioni, che sono state comunicate dagli organi competenti.

Chiusura notturna sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire un’esercitazione in galleria. Dalle 22 di venerdì 27 marzo alle 6 di sabato 28 sarà infatti interdetto al traffico il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, in direzione Genova. Il provvedimento si rende necessario per lo svolgimento di un’esercitazione all’interno della galleria “Stresa II”, attività programmata per testare le procedure di sicurezza e gestione delle emergenze. Durante la chiusura, il traffico diretto verso Genova dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Baveno e proseguire lungo la viabilità ordinaria, con rientro in autostrada a Carpugnino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A26, chiuso di notte il tratto tra Baveno e Carpugnino verso Genova Articoli correlati Leggi anche: Auto in fiamme in galleria fra Carpugnino e Meina: chiuso un tratto dell'autostrada A26 Autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona sull'A26Chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona Toce dell'autostrada A26, in direzione nord. Tutto quello che riguarda A26 chiuso di notte il tratto tra... Discussioni sull' argomento A26, chiusure notturne per trasporti eccezionali tra il 22 e il 23 marzo; Trasporti eccezionali sull'A26, autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona; A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE; Lavori sull'A26: chiusa per una notte l'immissione sulla A4. NUOVO SMARTPHONE IN ARRIVO - SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB Black a 119,99€ - SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB Black a 189,99€ - APPLE Iphone 16E 128GB Black/White a 549,99€ Promo valide fino al 29 Marzo e fino ad esaurimento scorte - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 15:36 25/03/2026 A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE Genova Voltri CODA di 2 km per lavori tra Ovada e Masone dal km 29 x.com