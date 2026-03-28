Incendio in via Menabrea a Milano l' intervento dei vigili del fuoco

Oggi pomeriggio a Milano, sei squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea, zona Maciachini, a causa di un incendio scoppiato poco dopo le 16. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni.

Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato poco dopo le 16 di oggi, sabato 28 marzo, in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea, zona Maciachini. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in via Menabrea a Milano, l'intervento dei vigili del fuoco Articoli correlati Milano, incendio in un palazzo di via Menabrea: intervento in forze dei pompieri con 30 uominiMilano, 28 marzo 2026 – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato poco dopo le 16 di oggi, sabato 28 marzo,... Leggi anche: Incendio in un appartamento ad Asso, intervento dei vigili del fuoco Arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad Arezzo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio in via Menabrea a Milano... Paura a Milano: incendio in una palazzina, crolla parte del tettoLe fiamme sono divampate al quarto piano di una palazzina e hanno avvolto il sottotetto in pochi minuti: sei squadre dei vigili del fuoco in via Menabrea ... milanotoday.it Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residentiUn incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo ... fanpage.it