Principio d’incendio della canna fumaria del panificio intervento dei vigili del fuoco

Da lecceprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di oggi, un principio di incendio ha interessato la canna fumaria del forno di un panificio in via Roma a Nardò. L’incendio ha causato l’interruzione dell’attività lavorativa e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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NARDO’ - Momenti di preoccupazione e disagio nella serata di oggi in via Roma a Nardò, all’interno del panifico Neretum, dove un principio d’incendio che ha interessato la canna fumaria del forno ha interrotto l’attività lavorativa e richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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