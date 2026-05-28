Principio d’incendio della canna fumaria del panificio intervento dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Nella serata di oggi, un principio di incendio ha interessato la canna fumaria del forno di un panificio in via Roma a Nardò. L’incendio ha causato l’interruzione dell’attività lavorativa e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.