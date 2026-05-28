Principio d’incendio della canna fumaria del panificio intervento dei vigili del fuoco
Nella serata di oggi, un principio di incendio ha interessato la canna fumaria del forno di un panificio in via Roma a Nardò. L’incendio ha causato l’interruzione dell’attività lavorativa e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
NARDO’ - Momenti di preoccupazione e disagio nella serata di oggi in via Roma a Nardò, all’interno del panifico Neretum, dove un principio d’incendio che ha interessato la canna fumaria del forno ha interrotto l’attività lavorativa e richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Incendio canna fumaria spazzacamini
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