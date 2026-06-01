A volto travisato nell' ufficio postale | tentano la rapina e poi si dileguano per la città

Due uomini con il volto travisato hanno tentato di rapinare l’ufficio postale, ma sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. Dopo aver fatto irruzione, si sono dileguati per le strade della città. Nessun ferito, nessun bottino. La polizia sta indagando per identificare i responsabili. La scena si è svolta nel pomeriggio, con i sospetti che sono scappati a piedi. La zona è stata ispezionata senza trovare tracce dei colpevoli.

CEGLIE MESSAPICA - Hanno tentato di compiere una rapina nell'ufficio postale. Il colpo, però, sarebbe andato a vuoto. È quanto successo nella mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, a Ceglie Messapica. Le informazioni sulla dinamica e sulla circostanza sono ancora frammentarie. Due persone con il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Erba, così danno l'assalto all'ufficio postale e minacciano le impiegate con una pistola e un col...

Notizie e thread social correlati

Roma, tenta rapina a mano armata col volto travisato da una maschera: arrestatoUn giovane di 24 anni, già conosciuto alle autorità, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un orologio a un passante.

Prato: con volto travisato e occhiali da sole tentata rapina alle Poste, arrestato 53enneUn uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a Prato con l’accusa di aver tentato una rapina alle Poste.

Argomenti più discussi: San Giovanni: volto coperto e bandana in testa rapina il supermercato e scappa; Un video riprende tutta la scena. Un uomo, con il volto coperto si avvicina a un’auto. In mano ha un bastone animato, ossia contenente una lama nascosta con cui riga la carrozzeria della vettura e fora uno pneumatico. Il caso immortalato dalle videocamere di; Colpisce il tabaccaio all'addome con un coltello e scappa: caccia al rapinatore a Ruvo di Puglia; Rapina in casa con la pistola, anziani terrorizzati.

I tre di notte con il volto travisato, si erano introdotti nella proprietà dopo aver danneggiato una rete metallica, asportando una gettoniera #Aprilia #Cronaca #InPrimoPiano x.com

Domanda sui bambini nelle foto su app di incontri reddit

Aggressione prima della partita Vismara-Fano a Cattolica: blitz della Digos 14 indagati per rissa, lesioni aggravate e volto travisatoFANO - L'accusa è pesante: rissa e lesioni personali aggravate e volto travisato in luoghi pubblici. Era stato un raid in piena regola e ... msn.com