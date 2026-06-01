A volto travisato nell' ufficio postale | tentano la rapina e poi si dileguano per la città
Due uomini con il volto travisato hanno tentato di rapinare l’ufficio postale, ma sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. Dopo aver fatto irruzione, si sono dileguati per le strade della città. Nessun ferito, nessun bottino. La polizia sta indagando per identificare i responsabili. La scena si è svolta nel pomeriggio, con i sospetti che sono scappati a piedi. La zona è stata ispezionata senza trovare tracce dei colpevoli.
CEGLIE MESSAPICA - Hanno tentato di compiere una rapina nell'ufficio postale. Il colpo, però, sarebbe andato a vuoto. È quanto successo nella mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, a Ceglie Messapica. Le informazioni sulla dinamica e sulla circostanza sono ancora frammentarie. Due persone con il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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